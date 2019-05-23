حجز 1 كلغ من القنب الهندي بالعاصمة 

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من حجز1 كلغ من المخدرات من نوع القنب الهندي وتوقيف شخصين مشتبه فيهما بحسين داي بالعاصمة.

وأوضح بيان لذات السلك النظامي، أن القضية التي عالجتها مصالح الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي

إنطلقت بعد ورود معلومة أمنية مؤكّدة مفادها إقدام شخصين مشبوهين على عقد صفقة لبيع كميّة من المخدرات من نوع القنب الهندي

ليتم بعدها وضع خطّة محكمة أين تم توقيفهما في حالة تلبّس بالقرب من ورشة بناء، يضيف المصدر .

وبعد التقرّب منهما وإخضاعهما لعملية التلمّس الجسدي القانونية مع إخضاع الكيس البلاستيكي للتفتيش عثر بداخله على 10 صفائح من

قنب هندي بوزن 01 كيلوغرام كانت موجّهة للبيع إلى جانب حجز مبلغ مالي قدره 03 مليون سنتيم.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيهما على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بوضعهما الحبس المؤقّت.