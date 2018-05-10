حجز 1 كلغ من الكوكايين والهيروين داخل منزل في برج الكيفان بالعاصمة

توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم 5 رعايا أفارقة من مختلف الجنسيات

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بمجموعة أشرار متكوّنة من خمسة أشخاص بينهم رعايا أفارقة وثلاثة أشخاص جزائريين تمّ توقيفهم بأحد المنازل شرق العاصمة وبحوزتهم كمية من المخدرات الصلبة «هيروين وكوكايين»، قدّر وزنها بحوالي 1 كلغ، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ22 مليون سنتيم ومبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 100 أورو.

وحسب مصالح أمن ولاية الجزائر، فإنه بعد ورود معلومة هامة إلى مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في أمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، مفادها قيام رعايا أفارقة من مختلف الجنسيات بترويج المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين والهيروّين، مستغلين في ذلك منزلا مستأجرا، أين قامت ذات المصالح بمباشرة سلسلة من التحريات الميدانية التي أفضت إلى تحديد المسكن المشبوه، وبعد استصدار إذن بتفتيش المنزل من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، قام عناصر الأمن بترتيب سلسلة من الإجراءات التي أفضت إلى مداهمة المنزل وتفتيشه، حيث ضبطت داخله كمية معتبرة من المخدرات الصلبة من الكوكايين والهروين معدة للترويج، وكانت مجزّأة داخل أكياس بلاستيكية شفافة بوزن اجمالي قارب1 كلغ، كما تم توقيف 5 رعايا أفارقة من مختلف الجنسيات و3 أشخاص جزائريين وحجز مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ22 مليون سنتيم ومبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 100 أورو. وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم إلى الجهات القضائية للنظر في ملفاتهم.