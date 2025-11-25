حجز 1.680 قارورة خمر بالسوقر

تمكنت الفرقة المتعددة المهام بالسوقر، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بتيارت. من حجز 1.680 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام، كانت محملة على متن مركبة نفعية.

العملية جاءت في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة مختلف أشكال التهريب، أين تم توقيف المخالف وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

وتأتي هذه العملية ضمن النشاط الميداني الاعتيادي للفرق الجمركية المتنقلة، الهادف إلى مكافحة التهريب وحماية صحة وأمن المواطن.

