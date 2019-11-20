حجز 10 آلاف أورو لدى شخصين بالزيتونة في الطارف

أخبار الجزائر
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حجز 10 آلاف أورو لدى شخصين بالزيتونة في الطارف
بقلم محمد بن كموخ

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الزيتونة الحدودية في الطارف، من حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة قدر بـ 10 آلاف أورو.

المبلغ وجد لدى شخصين يبلغان من العمر 39 و33 سنة، على إثر عملية توقيف في حاجز أمني بين بلديتي الزيتونة و عين كرمة الحدوديتين.

وقد جاءت العملية على إثر معلومات تُفيد بحيازة المشتبه فيهما لمبلغ بالعملة الصعبة، وهو ما يمثل جنحة مخالفة لتنظيم حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وقد تم إحالة المشتبه فيهما على وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف، الذي حولهما إلى قاضي التحقيق.

ليتم وضعهما تحت الرقابة القضائية، مع حجز المركبة المستعملة.


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