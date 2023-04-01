حجز 10 آلاف قرص مهلوس لدى مسافر قادم من مرسيليا

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية لميناء الجزائر، من حجز 10050 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي، تم ضبطها بحوزة أحد المسافرين بعد إخضاعه وأمتعته للتفتيش الدقيق.

وحسب بيان للمديرة العامة للجمارك، تمت هذه العملية، على إثر معالجة إحدى الرحلات البحرية القادمة من مرسيليا. حيث تم توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

وتكرس العملية فطنة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية. وتجندهم التام والدائم في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمساهمة في إقرار النظام العام.