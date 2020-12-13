في عملية للجمارك بمركز العبور “بوشبكة”

حجز 10 آلاف هاتف نقّال ذكي مموهة داخل حاوية ملابس في تبسة!

تمكنت عناصر الرقابة للجمارك الجهوية على مستوى مركز العبور “بوشبكة” في تبسة، من إحباط محاولة تهريب 10 آلاف جهاز هاتف نقّال ذكي بلواحقها، مموهة داخل حاوية على متن شاحنة محملة بكميات من الأحذية والألبسة الجاهزة المستوردة قادمة من الأراضي التونسية باتجاه ولاية داخلية، وانتهت العملية النوعية لفرق الجمارك بتوقيف شخصين يبلغان من العمر 34 و43 سنة.

وقائع العملية تعود إلى وصول شاحنة من نوع “هيونداي” قادمة من الأراضي التونسية إلى مركز العبور “بوشبكة” في تبسة، وأثناء القيام بإجراءات العبور، صرح سائق الشاحنة بأن الحاوية المحمولة على متن الشاحنة تحتوي على كميات من الأحذية الرياضية والألبسة الجاهزة موجهة للسوق الداخلية.

وأثناء عملية التفتيش الروتينية للبضاعة داخل الحاوية، تبين بأن العلب التي تحتوي على الأحذية تغطي هواتف نقالة ذكية، ليتم توقيف المشتبه فيهما وحجز البضاعة.

كما جرى تحرير غرامة جمركية مستحقة مقدرة بنحو 4 ملايير سنتيم، في حين، يتواصل التحقيق حول عملية تهريب الكمية الهائلة من الهواتف النقالة بتجهيزاتها، قبل تحويل ملف القضية أمام الجهة القضائية لاحقا.