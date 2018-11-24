حجز 10 ألاف كيس حليب مدعم وتوقيف محتال نصب على مصنع ألبان!

كان يزعم أنه حليب أبقار خالص

محتال يقتني حليب الأكياس المدعم بـ25 دينار لبيعه للمصنع بـ40 دينارا في باتنة

تمكنت، أمس الأول، مصالح الدرك الوطني بدائرة مروانة في ولاية باتنة، من وضع حد لنشاط شخص أربعيني كان يقوم باقتناء وجمع كميات ضخمة من حليب الأكياس المدعم، ثم يعيد بيعه للمصنع على أساس أنه حليب بقر طازج جمعه من مربي أبقار المنطقة.

وحسبما توفر من معطيات، فإن العملية النوعية هذه مكنت من ضبط كمية قاربت 10 آلاف كيس حليب مدعم، كانت على متن شاحنة بالمحل الذي اتخذه المتهم موقعا لإدارة نشاطه المشبوه بمدينة مروانة.

كما أشارت مصادرنا إلى إمكانية وجود عناصر أخرى ذات صلة أو متواطئة مع المتهم الرئيسي قد يكشف عنها التحقيق الجاري حول هذه القضية التي سرعان ما تحولت إلى حديث العام والخاص بمروانة والمناطق المجاورة لها.

خصوصا وأن سكان هذه المناطق اشتكوا مدة طويلة من صعوبة الحصول على كيس حليب من المحلات، بسبب ندرته من جهة، وسرعة نفاذه من جهة أخرى، وسط تساؤلات عن طريقة تمكن المتهم في قضية الحال من إعادة بيع تلك الكميات من حليب الأكياس للمصنع على أساس أنه حليب بقر طازج، من دون تمكن المصنع من اكتشاف أنه نفس الحليب الذي سبق أن باعه للزبائن والتجار.

علما أن المتهم في هذه القضية كان يحقق ربحا بـ15 دج في اللتر الواحد، لأنه يقتني كيسا من الحليب المدعم بـ25 دج ويعيد بيعه للمصنع بـ40 دج، يذكر أنّ عملية مماثلة قامت بها في وقت سابق مصالح التجارة بمنطقة كشيدة في باتنة.