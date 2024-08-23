حجز 10 قناطير لحوم فاسدة في العاصمة

تمكن أفراد فرقة الدرك الوطني بسيدي موسى، كتيبة براقي، في العاصمة، من العثور على كمية من اللحوم البيضاء الفاسدة.

وحسب بيان لذات الهيئة، جاءت العملية، بعد قيام الفرقة بتنفيذ دورية مراقبة، حيث تم توقيف شاحنة صغيرة مخصصة للنقل بالتبريد من أجل الـمراقبة.

وبعد تفتيش الشاحنة تم العثور على كمية من اللحوم البيضاء “دجاج مذبوح وبداخله الأحشاء”، كانت موضوعة داخل صناديق بلاستيكية بصندوق الشاحنة.

وبعد مراقبة الوثائق الإدارية للشاحنة والوثائق التي تسمح بـمزاولة النشاط، تم معاينة انعدام الشهادة الصحية البيطرية للمنتوجات الـحيوانية.

كما تمت ملاحظة انبعاث روائح جراء عدم احترام الشروط، مما أدى إلى تلف اللحوم البيضاء الـمحجوزة.

ليتم توقيف الشاحنة وسائقها واقتياده إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وبعد معاينة اللحوم البيضاء الـمحجوزة والـمقدرة بــ 10 قناطير من طرف الطبيبة البيطرية، أكدت تلف هذه اللحوم وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، ليتم تسليم المحجوزات لمحشر الكلاب الضالة بالـحراش.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء.