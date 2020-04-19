حجز 10 قناطير من الزيتون وإتلاف 71 قنطار من التمور الفاسدة بتيارت

تمكن عناصر السرية الإقليمية للدرك الوطني بتيارت، من حجز كمية كبيرة من الزيتون غير صالحة للاستهلاك.

وتمت العملية، حسب ذات المصالح، أثناء دورية عادية في الطريق الوطني رقم 23 القريب من مدخل بلدية قرطوفة، بعد مراقبتهم النظامية لشاحنة من نوع “JMC” بلاطو.

أين عثر على كمية قدرت بـ 10 قناطير من الزيتون، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك، ومن المنتظر أن يتم اتلافها برفقة الحهات المعنية.

وفي ذات السياق، قامت مديرية التجارة لذات الولاية، باتلاف كمية كبيرة من التمور غير صالحة للاستهلاك.

و علم من ذات المصالح، أن الكمية التي تم إتلافها في مركز الردم بعين الذهب، تم حجزها من طرف أعوان المفتشية الاقليمبة للتجارة أثناء مرافبتهم المحلات التجارية.

أين عثر في مستودع على 71.6 قنطار من التمور المختلفة، تبين بعد معاينتها أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، حيث تم تحرير محضر في حق التاجر وإحالة ملفه للقضاء.