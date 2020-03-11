حجز 10 قناطير ونصف زطلة ببني ونيف في بشار

حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، كمية كبيرة من الكيف المعالج، بمنطقة بني ونيف الحدودية، بولاية بشار.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، بلغت كمية المحجوزات 10 قناطير و50 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وفي نفس السياق، أوقفت مفرزة أخرى للجيش، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، 4 تجار مخدرات بتلمسان، وجد بحوزتهم 9 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني 3 تجار مخدرات بورقلة، بحوزتهم 2,18 كيلوغرام من نفس المادة، بالإضافة إلى 1.126 قرص مهلوس.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش 3 أشخاص، بعين قزام، وحجزت مركبتين و1,75 طن من المواد الغذائية.

كما تم توقيف 37 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة، بكل من تلمسان وبرج باجي مختار وورقلة.