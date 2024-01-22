حجز 10 كلغ من حلويات الأطفال مجهولة المصدر بسوق اهراس

تمكنت إحدى فرق الرقابة التابعة لمصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بسوق اهراس، من حجز كميات من حلويات موجة للأطفال مجهولة المصدر

العملية جاءت في إطار اللجنة المشتركة مع الهيكل البلدي لحفظ الصحة لبلدية سوق أهراس اليوم الإثنين 22 جانفي 2024. حيث تم حجز كميات من حلويات موجة للأطفال مجهولة المصدر دون أي ذكر للمصدر. أو المكونات (غياب تام للموسم التجاري).

ونظرا لما قد تشكله هذه الحلوى من خطر على صحة المستهلك لاسيما فئة الأطفال. فقد تم حجز الكمية والمقدرة بحوالي 10 كيلوغرام وإتلافها بمحرقة البلدية. مع إستدعاء المخالف قصد إتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للقوانين سارية المفعول