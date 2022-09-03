حجز 10.600 لتر من المازوت في الجنوب

تمكنت فرقة الجمارك، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من حجز 10600 لتر من المازوت في عمليات متفرقة بالجنوب.

كما أوضح بيان وزارة الدفاع الوطني، أن المصالح الأمنية حجزت 6600 لتر من المازوت، 99 مولد كهربائي في تمنراست. إضافة إلى 37 مطرقة ضاغطة، 2 مصفاة هوائية، ومحرك رحى لطحن حجارة الذهب، و7 قارورات غاز البوتان، و5 أصابع ديناميت. مع حجز وسائل النقل المستعملة في التهريب والمتمثلة في شاحنة ودراجة نارية.

في حين، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام بتمياوين، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 4.000 لتر من المازوت. وتم ضبطها معبأة في خزانات على متن شاحنة.

وتندرج العمليات في إطار المهام الحمائية لأعوان الجمارك الجزائرية المجندين ليلا ونهارا في سبيل المساهمة في مكافحة التهريب بشتى أشكاله.