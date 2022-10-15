حجز 100 وحدة شيشة ومعسل مجهول بعين الترك في َوهران

قامت عناصر من أمن دائرة عين الترك بالتنسيق مع مديرية التجارة باقليم الاختصاص بوهران بحجز 100 آلة شيشة بلواحقها ومستلزمات ها خلال عمليات شرطة ومراقبة لمحلات تجارية.

وهي العملية التي باشرتها مصالح الأمن في إطار المراقبة الدورية للمحلات التجارية بغرض محاربة ظاهرة تعاطي الشيشة غير المرخص بها لتتمكن عناصر الأمن بعد عملية مداهمة بذات البلدية من حجز 100 وحدة شيشة، معسل مجهول ، 320 رأسا خاصا بآلات تدخين الشيشة، 220 أنبوبا بلاستيكيا خاصا بالرنقيلة وكمية من الفحم.

وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المعمول بها ضد المخالف.