حجز 1000 خرطوشة حية بولاية البيض

فككت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض جماعة أشرار بتهمة حيازة ذخيرة حية لغرض المتاجرة.

أين تم حجز 1000 خرطوشة حية من عيار 16 و12 ملمتر أجنبية الصنع.

بعد ورود معلومات لذات المصالح تفيد بوجود كمية هامة من الذخيرة الحية لدى مشتبه فيها يبلغان من العمر 42و36 سنة.

وتمكن عناصر الفرقة من توقيف شاحنة بيضاء اللون على مستوى محور الدوران لدائرة الأبيض سيدي الشيخ.

وتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة اليض بتهمة تكوين جماعة اشرار من أجل جناية حيازة ذخيرة دون مبرر شرعي.