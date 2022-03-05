حجز 1000 كيس حليب فاسد في قسنطينة

تمكنت مصالح امن دائرة حامة بوزيان بقسنطينة من ضبط وحجز وإتلاف 1000 من الحليب المبستر غير الصالحة للاستهلاك.

وحسب مصادر “النهار” فإن عملية أفراد الشرطة كانت في أعقاب تنظيم دوريات مراقبة لقوات الأمن. أين لفت انتباههم شخصان يقومان بتفريغ شحنة من حليب الأكياس مبستر .من شاحنة مثلجة من نوع “هيونداي” وتعبئتها بشاحنة صغيرة من نوع “شانا”.

وبعد تفتيش المركبتين ومعاينة وثائقهما تين أن الشاحنة الثانية غير مهيأة لنقل الحليب ومشتقاته. كما تبين أيضا عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية وقطع سلسلة التبريد. أثناء نقل مواد غذائية معدة للاستهلاك البشري سريعة التلف.

تم إتلافها بالتنسيق مع البلدية ومفتشي البيطرة

وأثر ذلك، تم تحويل أكياس الحليب المحجوزة إلى مقر أمن الدائرة. لاستكمال التحقيق مع تكليف مصالح الهيكل البلدي للصحة والنظافة بالتنسيق مع مفتشي البيطرة. حيث تم تأكيد عدم صلاحية الكمية المحجوزة، ليتم تسخير عمال البلدية لإتلافها ومنع بيعها واستهلاكها.

وبالموازة مع ذلك، جرى إنجاز ملف جزائي ضد صاحب شحنة الحليب عن تهمة مخالفة شروط النظافة. والنظافة الصحية وقطع سلسلة التبريد.

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