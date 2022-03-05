حجز 1000 كيس حليب فاسد في قسنطينة
تمكنت مصالح امن دائرة حامة بوزيان بقسنطينة من ضبط وحجز وإتلاف 1000 من الحليب المبستر غير الصالحة للاستهلاك.
وحسب مصادر “النهار” فإن عملية أفراد الشرطة كانت في أعقاب تنظيم دوريات مراقبة لقوات الأمن. أين لفت انتباههم شخصان يقومان بتفريغ شحنة من حليب الأكياس مبستر .من شاحنة مثلجة من نوع “هيونداي” وتعبئتها بشاحنة صغيرة من نوع “شانا”.
وبعد تفتيش المركبتين ومعاينة وثائقهما تين أن الشاحنة الثانية غير مهيأة لنقل الحليب ومشتقاته. كما تبين أيضا عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية وقطع سلسلة التبريد. أثناء نقل مواد غذائية معدة للاستهلاك البشري سريعة التلف.
تم إتلافها بالتنسيق مع البلدية ومفتشي البيطرة
وأثر ذلك، تم تحويل أكياس الحليب المحجوزة إلى مقر أمن الدائرة. لاستكمال التحقيق مع تكليف مصالح الهيكل البلدي للصحة والنظافة بالتنسيق مع مفتشي البيطرة. حيث تم تأكيد عدم صلاحية الكمية المحجوزة، ليتم تسخير عمال البلدية لإتلافها ومنع بيعها واستهلاكها.
وبالموازة مع ذلك، جرى إنجاز ملف جزائي ضد صاحب شحنة الحليب عن تهمة مخالفة شروط النظافة. والنظافة الصحية وقطع سلسلة التبريد.
طالع أيضا: حجز 4500 كيس من مادة الحليب بتابلاط في المدية
تمكن أعوان المفتشية الاقليمية للتجارة بتابلاط في المدية، ليلة الأحد إلى الإثنين، من حجز 4500 كيس من مادة الحليب.
لعملية تمت رفقة مصالح الشرطة بأمن الدائرة وذلك على مستوى الحاجز الأمني. أين تم توقيف شاحنة علة مستوى الحاجز وبعد مراقبتها تبين أنها محملة بمادة الحليب 4500 كيس.
كما مكنت العملية من إتلاف 640 كيس لغياب تاريخ نهاية الصلاحية والباقي تم بيعه اليوم مباشرة للمستهلك تحت اشراف أفراد الأمن وأعوان الرقابة.
وفي السياق ذاته قام أعوان المفتيشة الإقليمية بسيدي نعمان ،اليوم، بمراقبة حركة تنقل السلع لدى17 صاحب مركبة. وذلك رفقة مصالح الشرطة، على مستوى الحاجز الأمني بمخرج بلدية سيدي نعمان باتجاه الطريق الوطني رقم 18.
تأتي هذه التدخلات في إطار تطبيق تعليمات الوزارة والسلطات المحلية القاضية بالتصدي لكل أنواع المضاربة غير المشروعة. والحد من نقل وتسويق مواد فاسدة.
طالع أيضا: حجز 600 كيسا من مادة الحليب المدعم موجهة للمضاربة بالطارف
تمكنت مصالح أمن الطارف، ممثلة في الأمن الحضري الخارجي شبيطة مختار، من حجز 600 كيس من مادة الحليب المدعم.
وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد كانت هذه المحجوزات، موجهة للبيع في الزيادة غير الشرعية للأسعار والمضاربة.
ليتم وبالتنسيق مع الجهات القضائية لدى محكمة الذرعان ومديرية التجارة، انجاز ملف قضائي ضد المخالف.
وجاءت هذه العملية، في اطار محاربة الممارسات التجارية غير القانونية لاسيما المتعلقة بعملية توزيع وبيع حليب الأكياس المدعم.
طالع أيضا: هكذا ستحل وزارة التجارة مشكل تذبذب توزيع الحليب المدعم في رمضان
كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة أحمد مقراني، اليوم الجمعة، عن التحضير لخريطة جديدة لتوزيع الحليب المدعم وهذا بالتنسيق مع وزارة الفلاحة.
وقال مقراني في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الخريطة هدفها تحسين تموين السوق بالحليب المدعم، كما أنها ستظم أكبر عدد من البلديات، خاصة المتواجدة في مناطق الظل.
هذا وأضاف المتحدث، أنه تم احصاء قرابة 400 بلدية متواجدة بمناطق الظل لا يصلها الحليب المدعم، وهو ما دفعها للتحضير لهذه الخريطة لتنظيم التوزيع.
5 آلاف طن من مسحوق الحليب لتفادي التذبذب خلال شهر رمضان
كما كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية أحمد مقراني، عن تخصيص 5 آلاف طن من مسحوق الحليب لتدعيم عمليات تموين السوق الوطنية، وهذا لتفادي تذبذب التوزيع خلال شهر رمضان.
مشيرا في ذات السياق، أن هذه التموين سيمس خاصة مناطق الظل، التي تاعني من ندرة هذه المادة الحيوية تحسبا لشهر رمضان المقبل.