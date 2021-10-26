حجز 1000 كيس من الحليب المبستر بحي خزرونة في البليدة

حجز أعوان الرقابة لمديرية التجارة بالبليدة، بالتنسيق مع مصالح الأمن التابعين للأمن الحضري لخزرونة كمية تقدر ب 1000 كيس من مادة الحليب المبستر المقنن.

حيث كان معروض للبيع خارج محل تجاري الكائن بحي خزرونة بلدية بني مراد، وكان صاحب المحل يمارس اسعار غير شرعية.

حيث بلغ الكيس الواحد بـ35دج عوض 25دج. كما قام بمعارضة الرقابة خلال العملية الرقابية لولا تدخل مصالح الأمن.

ليتم استدعاء المعني إلى المصالح المعنة أين تم تحرير محضر للمتابعة القضائية مع اقتراح الغلق الإداري للمحل.

وتم توجيه كل الكمية إلى هيئة ذات منفعة عامة المتمثلة في مستشفى الامراض العقليه بالبليدة