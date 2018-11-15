حجز 103 قارورة خمر وتوقيف صاحبها على متن مركبته بتيارت

أوقفت، اليوم الخميس، مصالح أمن دائرة مهدية بولاية تيارت، شخص في عقده الخامس المسمى “ص.أ ” بعد حيازته 103 قارورة خمر والموجهة للبيع.

وخلال دوريات لعناصر الشرطة عبر شوارع المدينة، تم توقيف المشتبه فيه على متن مركبة بعد إخضاعها لعملية المراقبة والتفتيش.

وعلى إثره، تم ضبط على متنها كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ103 وحدة من مختلف الأنواع.

حيث تمثلت في، 25 قنينة من نوع سكوربيو، و30 قنينة من نوع بوفور، 22 علبة نبيذ من نوع برج، و13 قارورة من نوع هنكل، زائد 13 قارورة من نوع هلكن.

بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 970 دج كعائدات للبيع.

وبعد اتمام الإجراءات القانونية، قدم المشتبه فيه أمام الوكيل الجمهورية لدى محكمة مهدية.

أين صدر في حقه 6 أشهر حبس نافذة مع عدم افيداع.