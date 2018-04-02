حجز 1039 طرد من ملحقات السيارات بميناء عنابة

تمكنت مصالح الجمارك بعنابة في الأيام الاخيرة من حجز بضائع مختلفة حساسة ومحظورة

ففي ميناء عنابة حجزت كمية كبيرة من السلع والبضائع الغير مصرح بها اثرمراقبة لحاوية .

حيث تم العثور بداخلها على 1039 طرد من ملحقات السيارات حيث تم إكتشاف ما يلي :

– 1182 وحدة للتنظيف.

– 200 وحدة للبهرجة والتنظيف.

– 726 وحدة للتنظيف من نوع تورتل.

– 4440 وحدة روائح السيارات .

– 2010 وحدة روائح السيار من نوع ماركوس .

– 1730 وحدة مزيل الروائح للسيارات.

– 380 قارورة اروما .

– 056 علبة اروما .

– 120 علبة اروما .

– 144 أنبوب من نوع اتيلي.

وقد بلغت القيمة المالية للبضاعة في السوق الداخلي أكثر من 412.024,58 دج وترتب عنها غرامة مالية قدرت ب 824.049,19 دج

كما تم حجز من طرف أعوان الجمارك بمطار رابح بيطاط الدولي لمبلغ من العملة الصعبة على مسافر قادم من الخارج.

حيث قدر المبلغ ب 10750 أورو و هو ما يعادل قيمته بالعملة الوطنية 3.159.425,00 دج.