حجز 1052 قنطار من الفرينة في عين الحديد وفرندة بتيارت

تمكن عناصر الدرك الوطني لبلديتي عين الحديد وفرندة، في عمليتين منفصلتين ، من حجز كمية معتبرة من القمح اللين “الفرينة”.

وأفاد بيان لخلية الاعلام لذات المصالح، أن معلومات وردت إلى عناصر الدرك الوطني، عن وجود 4 مركبات منها شاحنة من الوزن الثقيل و3 جرارات فلاحية، يجرون مقطورات محملة من القمح اللين.

أين تم وضع حاجزين أمنيين في الطريق الوطني رقم 14، الذي يربط بلديتي فرندة وعين الحديد.

وبعد توقيف المعنيين وتفتيشهم، تم العثور على 1052 قنطار من القمح، ممزوجة بمادة مجهولة قصد التمويه لإعادة صياغتها وتوجيهها من الاستهلاك البشري، إلى الاستهلاك الحيواني

وتم تحرير محضر في حق حاملي هذه الحبوب، واحالة ملفهم للقضاء، وحجز الكمية وتحويلها إلى تعاونية الحبوب والخضر الجافة بفرندة.