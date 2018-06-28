حجز 11 ألف قارورة خمر بمستغانم

حجزت الفرقة المتنقلة للجمارك بمستغانم أزيد من 11 ألف وحدة من المشروبات الكحولية ببلدية فرناكة.

وأوضحت ذات المصلحة ان العملية جاءت خلال دورية للفرقة على مستوى الطريق الوطني17 أب الرابط بين قرية القدادرة ومدينة فرناكة.

حيث تم توقيف شاحنة بترقيم غليزان حاول سائقها تغليط الأعوان بتقديم وثائق إدارية تثبت مزاولته لنشاط نقل مواد تغذية الأنعام.

وعقب تفتيش الشاحنة تم ضبط 10416 قارورة جعة و900 علبة من النبيذ الأحمر.

اين كانت مموهة وسط 100 كيس من تغذية الأنعام يقدر وزنها الإجمالي بـ 2.5 طن .

وقدرت القيمة المالية لسلع المحجوزة أزيد من 160 ألف دج والغرامة المستحقة ما يفوق 1.6 مليون دج .