حجز 11 ألف قناع طبي بالحميز في العاصمة

حجزت مصالح أمن العاصمة، 11 ألف قناع طبي وقائي، كان موجه للبيع بالأسواق بطريقة غير شرعية.

وحسب ما أفاد به أمس الأحد، بيان لذات الهيئة الأمنية، انطلقت أطورا القضية، بعد ورود معلومة مفادها وجود شخص يروج بطريقة غير شرعية لمواد شبه صيدلانية، بأحد أحياء بلدية الحميز.

لتنتقل عناصر الشرطة لعين المكان، وأوقفت المشتبه فيه وضبط بحوزته 600 وحدة قناع طبي.

وأفضت التحريات مع المشتبه فيه إلى تحديد هوية شريكين له، ليتم توقيفهما وتفتيش منزل أحدهما وفقا لإذن نيابي صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، ضبط بداخله على 10.400 قناع طبي.

وصرح المشتبه فيه الرئيسي بأنه قام بعرض كمية من الأقنعة الطبية للبيع بمبلغ 55 دينار للوحدة لأحد الأشخاص، بعدما اشتراها من المشتبه فيهما الآخرين بمبلغ 30 دينار.

ليتم إخطار مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر بالوقائع، أين تم حجز السلع وتحرير مخالفة حيازة بضاعة بدون فوترة وممارسة نشاط غير مصرح به.