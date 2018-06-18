حجز 11 طنا من “الكيف” خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2018

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
حجز 11 طنا من “الكيف” خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2018
بقلم عمر تدريست

تم خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية حجز 11 طنا من “الكيف”، حيث 72 بالمائة منها احتجزت غربي الوطن.

وحسب حصيلة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، فإن 10.910.983 كغ من الكيف قد تم حجزها  خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2018 منها 72,23% احتجزت غرب الوطن.

وأضاف ذات المصدر، إلى أنّ الكمية من الكيف المعالح التي تم احتجازها خلال هذا التاريخ  المرجعي قد سجلت انخفاضا بنسبة 43.12% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2017.

وهذا  راجع إلى تعزيز الجهاز الأمني على مستوى الحدود، معتبرا أنه و بالرغم من هذا  التراجع، فإن الكميات المحتجزة تظل مرتفعة.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

the_field('ads-300-250', 'options');

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital