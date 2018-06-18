تم خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية حجز 11 طنا من “الكيف”، حيث 72 بالمائة منها احتجزت غربي الوطن.

وحسب حصيلة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، فإن 10.910.983 كغ من الكيف قد تم حجزها خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2018 منها 72,23% احتجزت غرب الوطن.

وأضاف ذات المصدر، إلى أنّ الكمية من الكيف المعالح التي تم احتجازها خلال هذا التاريخ المرجعي قد سجلت انخفاضا بنسبة 43.12% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2017.

وهذا راجع إلى تعزيز الجهاز الأمني على مستوى الحدود، معتبرا أنه و بالرغم من هذا التراجع، فإن الكميات المحتجزة تظل مرتفعة.