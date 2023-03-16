حجز 11 طن سكر داخل مصنع لمواد البناء بسيدي موسى

تمكن أعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لولاية الجزائر بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني من حجز 11250 كغ من مادة السكر المدعم داخل مصنع لمواد البناء بسيدي موسى.

وحسب بيان لوزارة التجارة، تم العثور على هذه الكمية من السكر المدعم، في مصنع مختص في انتاج المواد الكيمياوية ومواد البناء.

وأضاف البيان، أنه تبين خلال هذه العملية أن مادة السكر يتم خلطها مع عدة مواد كالصوديوم البرميتول وعدة مواد كيمياوية أخرى. ليتم فيما بعد مزجها مع مادة تالخرسانة بغرض إبطاء وتأخير عملية التصلب.

هذا وجاءت هذه العملية، بعد اكتشاف استعمال مادة السكر المدعم من قبل الدولة في أشغال البناء. واعتماده كمادة اضافية مع الخرسانة، ومواصلة للتحقيقات الجارية في هذا الخصوص.