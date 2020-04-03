حجز 11 قنطارا من اللحوم الفاسدة في معسكر

تمكنت مصالح أمن ولاية معسكر بالتنسيق مع مصالح التجارة، من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء الفاسدة.

العملية مكنت من حجز كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك فاقت كميتها الإجمالية 11 قنطارا.

أين قامت مصالح أمن دائرة زهانة بالتنسيق مع مصالح التجارة من حجز كمية من اللحوم البيضاء قدر وزنها الإجمالي بـ 03 قنطار و96 كلغ.

إضافة إلى 30 كلغ من أحشاء الدجاج، تم حجز بتيزي كمية أخرى من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك قدر وزنها الإجمالي بــ 01 قنطار و87 كلغ.

كما تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة سيق من حجز كمية أخرى من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك.

قدر وزنها الإجمالي بــ 05 قناطير و 52 كلغ، والتي تبين بعد مراقبتها بالتنسيق مع المصالح المختصة أنها غير صالحة للاستهلاك.

ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحويلها للعدالة .