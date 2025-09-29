حجز 11 كلغ من الكوكايين بالأغواط

تمكنت الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب بالأغواط، بالتعاون مع فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية المسيلة، من حجز 11 كلغ من مادة الكوكايين.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، أسفرت العملية عن توقيف شخص متورط واحد وحجز سيارة سياحية استُعملت في النقل.

كما أكدت الجمارك الجزائرية أن هذه العملية تأتي لتؤكد تجند أجهزة الدولة، وعلى رأسها مصالح الجمارك. في مواجهة ظاهرة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

