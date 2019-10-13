حجز 11 كلغ من المخدرات وتوقيف شخصين بتيارت

أخبار الجزائر
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حجز 11 كلغ من المخدرات وتوقيف شخصين بتيارت
بقلم د.داود

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية تيارت، من توقيف شخصين وحجز أكثر من 11 كلغ من المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الشخصين الموقوفين هما “ب ،ج 45 سنة” و” غ ، ج 35 سنة” أوقفا عن قضية حيازة المخدرات.

وعلى إثر معلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود شبكة إجرامية تنحدر من ولاية غليزان مختصة في ترويج المخدرات.

وتقوم بنقلها إلى الولايات المجاورة بإتخاذ مدينة تيارت مركز عبور، ليتم إعداد خطة محكمة للاطاحة بهذه الشبكة.

وأضاف البيان أن العملية مكنت من توقيف شخصين مشتبه فيهما على متن مركبة سياحية على مستوى مدينة الرحوية.

وبعد إخضاع المركبة لعملية المراقبة والتفتيش تم ضبط وحجز كمية من المخدرات قدر وزنهاالإجمالي بـ 11 كلغ و 180 غ.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.

أين أحال ملف القضية أمام قاضي التحقيق، حيث صدر في حقهما أمر إيداع عن تهمة حيازة المخدرات لغرض البيع بطريقة غير شرعية.


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