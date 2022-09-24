حجز 110 كاميرات مراقبة محظورة الاستيراد

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في سطيف من حجز 110 كاميرات مراقبة أجنبية محظورة الإستيراد من مختلف الأنواع. حيث تمت العملية من خلال إستغلال معلومات مؤكدة واردة إلى الهيئة ذاتها.

كما تفيد المعلومات، عن تواجد هذه البضاعة الحساسة التي عبارة عن كاميرات مراقبة، عند كل من المسمى “ب.هـ” البالغ من العمر 25 سنة. والمسمى “ب.أ” البالغ من العمر 24 سنة.

وعلى الفور شكل الدرك الوطني، دورية والتنقل إلى عين المكان أين عثر على الكمية السالفة الذكر، أين تم حجزها وتسليمها إلى مصالح الجمارك. وقدم ملف القضية أمام الجهات القضائية.