حجز 112 كلغ من الكوكايين بالعاصمة.. محكمة سيدي أمحمد تصدر بيانا

أصدرت محكمة سيدي محمد بالعاصمة بيانا هاما بخصوص حجز 112 كلغ من الكوكايين.

وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أن القضية عالجها القطب الجزائي المتخصص على مستوى محكمتي حسين داي والأغواط.

العملية مكنت من حجز 65 ألف قرص “إكستازي” و89 كلغ من مسحوق مادة الإكستـازي.

كما تم حجز 81 كلغ من القــنب الهندي و4 مركبات و أكثر من 1 مليار سنتيم.

وأسفرت التحقيقات عن توقيف 6 أشخاص تم إيـداعـهـم رهـن الحبـس المـؤقـت.