حجز 1128 قارورة خمر بمستغانم

وحسب مصادر النهار ،فإنّ المشروبات كانت على متن شاحنة صغيرة للتبريد “لونساج”.
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مساء اليوم الاربعاء من القضاء على إرهابيين خطيرين ببلدية أولاد أهلال، دائرة أولاد عنتر بالمدية.
كما مكنت هذه العملية، التي لا…
نشب حريق باحدى العمارات، اليوم الأربعاء، في منطقة مزغيطان بولاية جيجل ليتسبب في اصابة طالبتين جامعيتين تنحدران من احدى الولايات الشرقية.
وحسب مصادر النهار فان الحريق…
تمكنت مصالح الدرك الوطني لعنابة، من إحباط محاولة الهجرة الغير الشرعية، عبر القوارب وإكتشاف ورشتين سريتين.
وحسب ذات المصدر، فإن العملية شملت عدة مناطق عبر ولايات،…
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