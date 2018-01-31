حجز 1128 قارورة خمر بمستغانم

بقلم أنيس بن حالة

بقلم أنيس بن حالة

حجزت كتيبة الدرك لبوقيرات بولاية مستغانم 1128 قارورة من المشروبات الكحولية.

وحسب مصادر النهار ،فإنّ المشروبات كانت على متن شاحنة صغيرة للتبريد “لونساج”.