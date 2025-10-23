حجز 114.5 كلغ من “الكيف المعالج” بالجلفة

تمكن أعوان كل من الفرقة المتنقلة للجمارك بالجلفة والفرقة متعددة المهام للجمارك بعين وسارة، بالتنسيق مع مصلحة الوقاية وأمن الجيش بالقطاع العسكري بالجلفة، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن حجز 114.5 كلغ من مادة الكيف المعالج، كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة نفعية.

العملية جاءت في إطار النشاطات الميدانية المكثفة والمتواصلة للفرق الجمركية العملياتية، حيث أسفرت عن توقيف شخص مشتبه فيه. تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تندرج هذه العملية ضمن الجهود المشتركة الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتعزيز حماية الأمن الوطني والاقتصاد المحلي.

