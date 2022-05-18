حجز 1170 قرص مهلوس في بومرداس والقبض على عصابة زرعت الرعب في العاصمة

تم بحر هذا الأسبوع حجز كمية من الأقراص المهلوسة والتي كانت مخبأة داخل محرك شاحنة صغيرة أراد صاحبها تمويه الأمن. وهذا لتمرير 1170 قرص مهلوس وبيعها وسط الشباب، لتقوم الشرطة بأمن بومرداس بعد التحقيق من توقيف المشتبه فيه وشريكيه.

كما أسفرت العملية عن استرجاع مبلغ مالي وحجز الأقراص المهلوسة. وتحويل الشابين اللذين يبلغان من العمر 27 سنة و30 سنة إلى المصلحة قصد استكمال إجراءات التحقيق .

إلقاء القبض على عصابة أحياء حاولت زرع الرعب في الأوساط السكنية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة الحراش، من وضع حد لعصابة أحياء. بغرض زرع الرعب داخل حي سكني، المشاجرة في الطريق باستعمال أسلحة بيضاء ظاهرة والاخلال بالنظام العام مع عرقلة مهام القوة العمومية. التحريض على التجمهر المسلح وإلحاق الأذى بالنفس عمدا و التدخل من أجل تسهيل فرار الموقوفين.

كما تمت قضية الحال تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا تمكن خلالها عناصر الفرقة من توقيف 13 شخص. في حين، العملية على حجز أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأنواع. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.