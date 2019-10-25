حجز 1174 قارورة خمر بدائرة سدراتة بسوق اهراس

قامت المصالح العملياتية بأمن دائرة سدراتة بسوق أهراس بعملية مداهمة واسعة النطاق مست العديد من الأحياء.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم من خلالها تنقيط 25 شخص مع إقتياد 15 منهم إلى مقر الشرطة.

وقد أسفرت العملية على توقيف وإقتياد شخص في العقد الثالث من العمر، عثر بحوزته على 21 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وبناءا على إذن بالتفتيش صادر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سدراتة، تم تفتيش مسكن أحد الأشخاص محل شبهة.

أين تم حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 1174 وحدة من مختلف الأنواع، ليتم تحويل المشتبه فيه إلى مقر الشرطة .