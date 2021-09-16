حجز 118 كغ من المخدرات في بشار وتوقيف شخصين

حجزت مصالح الشرطة القضائية، لأمن ولاية بشار 118 كلغ من المخدرات “الزطلة” وتفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في ترويجها. وذكرت الإذاعة الوطنية نقلا عن خلية الاتصال بذات السلك الأمني،أن العملية نفذت بمشاركة ودعم المصلحة المختصة بالقطاع العسكري بالناحية الثالثة. وهذا عقب استغلال معلومات محاولة إدخال لبشار انطلاقا من الحدود الغربية للبلاد كمية من المخدرات في اتجاه مناطق شمال الوطن.

وسمح وضع جهاز مراقبة وبحث للشرطة، بتحديد هوية وتوقيف شخصين مشتبه فيهما، بمنطقة بني ونيف الحدودية. بالإضافة إلى اكتشاف ومصادرة كمية المخدرات المذكورة -يضيف المصدر نفسه-.

وحجزت السيارة السياحية المستعملة من قبل ذات الشبكة في أنشطتها الإجرامية خلال هذه العملية. وتم وضع الموقوفان، وهما في سن الثلاثينات، رهن الحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة بشار. ويتابع الموقوفان،بحيازة غير شرعية للمخدرات بهدف المتاجرة والعرض والبيع غير الشرعي، والنقل والتخزين والاستيراد غير الشرعي في إطار عصابة إجرامية. الذي من شأنه تهديد الأمن والاقتصاد الوطني والصحة العمومية ” وفق ذات المصدر الأمني .

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