حجز 118 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك البشري

تمكنت شرطة وهران ممثلة في فرقة الشرطة العامة بالأمن الحضري الخارجي عين البيضاء. من حجز 118 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري.

ويأتي هذا في إطار إبراز المجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في المحافظة على البيئة. وضمان سلامة وصحة المستهلك، والوقاية من التسممات الغذائية. تزامنا مع شهر رمضان الفضيل.

وفي خرجة ميدانية مشتركة بالتنسيق مع لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة بوهران، وكذا مفتشية التجارة، تم حجز الكمية المضبوطة.

وبعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، لمخالفتها شروط الحفظ والنظافة والتبريد، وشروط التخزين. أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.