حجز 119 قنطارا من مادة النخالة في معسكر

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية خلوية في معسكر، من حجز 119 قنطار من مادة النخالة.

وتمت العملية أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخلوية، بدورية عبر الإقليم بالضبط على مستوى الطريق الولائي رقم 12 في شطره الرابط بين بلديتي تغنيف والبرج.

وبعد عملية المراقبة وتفتيش الشاحنة، تم العثور بداخلها على المحجوزات السالفة الذكر.

أين تم تسليم المحجوزات، لمصالح أملاك الدولة بتغنيف.

وفي نفس السياق، تمكن أفراد فصيلة الأمن والتدخل رقم 02 بمقطع دوز بدائرة المحمدية، من حجز 156 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع.

وقدرت القيمة المالية لهذه المحجوزات بـ 44.400.00 دج.

وجاءت هذه العملية، على إثر معلومات تفيد بوجود المحجوزات السالفة الذكر مخبأة بمزرعة الكائنة ببلدية المحمدية.

أين تم تسليم المحجوزات، لمصالح أملاك الدولة بالمحمدية.