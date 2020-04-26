حجز 12 قنطارا من اللحوم البيضاء مجهولة المصدر بالذرعان في الطارف

تمكن عناصر أمن دائرة الذرعان من خلال قيامها بدوريات لتطبيق إجراءات الحجر الصحي من حجز كمية معتبرة من مادة اللحوم البيضاء.

وضبطت الحوم البيضاء داخل شاحنة كانت موجهة للاستهلاك البشري قدر وزنها الإجمالي بـ 12 قنطارا.

وبين التحقيق المنجز من طرف مصالح الشرطة بالتنسيق مع مصالح مفتشية التجارة بالطارف، ان هذه السلعة ليست لها أي وسم اي مجهولة المصدر وان صاحبها الذي ينحدر من ولاية ام البواقي كان بصدد إدخالها الى ولاية الطارف لغرض تسويقها بطريق غير شرعية مستغلا حلول شهر رمضان الكريم.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية أنجز للمعني بالتنسيق مع مصالح التجارة لولاية الطارف ملف قضائي أرسل إلى الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الدرعان لمحاكمتهم على الأفعال المنسوبة له.