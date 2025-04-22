حجز 12 قنطارا من الموز بسيدي بلعباس

تمكنت شرطة سيدي بلعباس ممثلة في الأمن الحضري الخارجي بلولادي من حجز ما يقارب 12 قنطارا من مادة الموز. كانت تنقل على متن شاحنة بدون فوترة وموجهة لغرض المضاربة .

العملية جاءت في إطار محاربة الجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني لاسيما المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية. وبعد قيام أفراد الشرطة بدوريات مراقبة، لفت إنتباههم شاحنة يقوم صاحبها بتفريغ صناديق محملة بمادة الموز داخل مستودع. حيث تبيّن بعد المراقبة أنه لا يحوز على الفواتير الخاصة بها.

التحقيقات كشفت أن هذه الكمية كانت موجهة لغرض المضاربة بهدف إحداث الندرة وإعادة بيعها بمبالغ مرتفعة. حيث بلغت في مجموعها 65 صندوق بوزن 18 كلغ للصندوق الواحد. كما تم حجز هذه الفواكه والشاحنة المستعملة في النقل.

بعد إستكمال جميع مراحل التحقيق تحت الإشراف الدائم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس. تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية المضاربة غير المشروعة في الفواكه “مادة الموز” مع إنعدام الفوترة.

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