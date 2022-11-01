قناة النهار حجز 12 كلغ ذهب مقلّد و 800 مليون سنتيم بميلة بقلم قناة النهار نشر في 01 نوفمبر 2022 - 10:08 أمن شارك غرِّد أرسل 22 0 حجز 12 كلغ ذهب مقلّد و 800 مليون سنتيم بميلة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/E2VBY اقرأ أيضا Lokmane Dz: مواقع التواصل الإجتماعي ليست مقياس للنجاح قناة النهار 23 أكتوبر مفيدة عداس: كاين ناس عندهم مشتركين بزاف يؤثرون سلبا على المجتمع قناة النهار 20 أكتوبر بومرداس: حجز أزيد من 20220 لتر من زيت المائدة موجه للمضاربة بخميس الخشنة قناة النهار 11 أكتوبر "الوزير الأول : "سنة 2023 ستكون سنة الإقلاع الإقتصادي الحقيقي قناة النهار 15 أكتوبر طالع هابط: النوي يشكر والي ميلة على كل ما يبذله من جهد من أجل إصلاح ما أفسده الوالي السابق قناة النهار 20 أكتوبر فاسألوا : فضل سورة الإخلاص قناة النهار 29 أكتوبر طالع هابط: شاهد كيف رد والي ولاية تيارت على مرقي عقاريي يشتكي من المحافظ العقاري قناة النهار 30 أكتوبر خنشلة / الربط العشوائي للكهرباء يهـ ــدد حياة قاطني التجمع الريفي بعين الطويلة قناة النهار 21 أكتوبر شاهد..أجواء سير الإنتخابات الجزئية ببلديتي تيزي وزو و بجاية قناة النهار 15 أكتوبر المغير: شجرة الصنت العربي النادرة صيدلية الصحراء قناة النهار 23 أكتوبر