حجز 120 قنطار من المواد الغذائية مخبأة بمرآب فيلا في عنابة

تمكنت مصالح الأمن الحضري العاشر بعنابة، بالتنسيق مع مصالح قمع الغش بمديرية التجارة، صبيحة اليوم من حجز 120 قنطار من المواد الغذائية.

وكانت هذه المواد الغذائية الموجهة للإستهلاك، مخبأة بمرآب أحد الفيلات ببلدية عنابة، من بينها سميد وشعير، دون حيازة صاحبها على فاتورة.

وتمثلت البضاعة في حوالي 60 قنطار من مادة السميد الممتاز ، و16 قنطار شعير.

بالاضافة إلى كميات كبيرة من المواد الغذائية، على غرار العجائن بمختلف أنواعها ، وحبوب جافة ، والملوخية والحنة.

وكانت هذه المواد مخبأة في ظروف غير ملائمة، بالإضافة إلى عدم حيازة صاحبها لفاتورة للسلع.

وكانت المادة المحجوزة، موجهة للمضاربة و الزيادة في الأسعار.