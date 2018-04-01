حجز 1200 قرص مهلوس بعنابة

تمكن عناصر الدرك الوطني بــ 8 ماي بولاية عنابة 1945 من تفكيك شبكة تتألف من 5 أشخاص مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة

ويتراوح أعمار عناصر الشبكة مابين 27 و 41 سنة.

وأسفرت العملية التي قام بها عناصر الدرك عن حجز 1200 قرص مهلوس وكمية من الكيف.

وقائع القضية جاءت إثر معلومات لعناصر الدرك مفادها وجود شبكة تعمل على ترويج الأقراص المهلوسة بمختلف أنواعها على مستوى ولاية عنابة.

ليتم بعد ذلك وضع خطة محكمة من أجل تفكيك هذه الشبكة حيث تم التنقل لمنزل المشتبه به الرئيسي .

ليتم القبض عليه رفقة أصدقائه .

بعد التفتيش الدقيق لمنزل المعني تم العثورعلى 1200 قرص مهلوس من مختلف الأنواع مخبأة بإحكام داخل المنزل.

بالإضافة ‘لى كمية من الكيف المعالج المقدربـ90 غرام ، أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، جهاز تحديد المواقع GPS

ومحرك قارب نوع ياماها كان موجود بفناء المنزل بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية كعائدات بيع الأقراص المهلوسة والمخدرات.