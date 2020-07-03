حجز 1200 قرص مهلوس وتوقيف شخصين بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من حجز 1200 قرص مؤثر عقلي وذلك بعد معالجة قضية تتعلق بتكوين جمعية أشرار، الحيازة والإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية انطلاقا من الشرق الجزائري.

وأفاد بيان لذات المصالح اليوم الجمعة، أن قضية الحال كللت بالنجاح على إثر معلومة مؤكدة وردت لمصالح المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية مفادها قيام أشخاص مشتبه فيهم بترويج المؤثرات العقلية و بناء عليه قامت ذات المصالح بالتحري في القضية.

وأضاف المصدر، أنه بعد عملية ترصد محكمة تمكنت ذات المصالح من توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس حيث كانا بصدد عقد صفقة بيع الأقراص المهلوسة بينهما ليتم حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 1200 قرص .

و بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين تم إيداعهما رهن الحبس المؤقت.