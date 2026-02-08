حجز 1200 لتر من الوقود بأدرار         

تمكنت الفرقة المتعددة المهام برقان التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بأدرار بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني برقان من ضبط 1200 لتر من مادة المازوت على متن سيارة رباعية الدفع.

وجاء في بيان لمصالح الجمارك “قامت الفرقة المتعددة المهام برقان التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بأدرار. بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني برقان بتسجيل تدخل ميداني، حيث أسفر ذلك عن ضبط 20 دلو بلاستيكي من مادة المازوت بمجموع 1200 لتر على متن سيارة رباعية الدفع”.

حيث أكدت ذات المصالح أن هذه العملية تندرج في إطار المهام الحمائية الذي تضطلع بها الجمارك الجزائرية. في مكافحة مختلف أشكال التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.

