حجز 1200 وحدة من الخمور مموهة في صناديق الخضر بتيارت

أخبار الجزائر
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حجز 1200 وحدة من الخمور مموهة في صناديق الخضر بتيارت
بقلم مالك.ج

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية الرصفة من حجز كمية معتبرة من الخمور المختلفة كان صاحبها بصدد نقلها إلى تيارت.

وتمت عملية الحجز في حاجز أمني لذات المصالح بمدخل بلدية الرصفة التابعة إداريا لدائرة فرندة حيث حاول صاحب الشاحنة تفادي الحاجز غير أن عناصر الدرك الوطني تفطنوا له وتمكنوا من توقيفه وبعد تفتيش الشاحنة عثر بداخلها على 1200 وحدة من المشروبات الكحولية المتنوعة مموهة داخل صناديق بها خضر مختلفة.

وتبين أن الشاحنة كانت قادمة من ولاية وهران باتجاه ولاية تيارت ليتم حجز الكمية و فتح تحقيق مع صاحب الشاحنة في انتظار تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة.


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