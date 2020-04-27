حجز 1260 كلغ من السكر في مخازن دون فوترة بسوق اهراس

تمكن عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثامن بسوق اهراس من حجز أكثر من قنطار سكر مخزنة بدون فوترة.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن العملية جاءت في إطار عمليات مراقبة المحلات التجارية وهذا تزامنا مع شهر رمضان الفضيل وعلى إثر معلومات واردة لعناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثامن بأمن سوق أهراس مفادها وجود شخص يقوم بتخزين المواد الغذائية دون حيازة فواتير خاصة بها.

اين تنقل عناصر الأمن الحضري الثامن إلى عين المكان حيث تم ضبط كمية من السلعة غير المفوترة و تتمثل في 1260 كلغ من السكر و 04 علب من مادة السمن، 62 سلة خبز و300 كلغ من مادة محسن الخبز و 75 من مواد غذائية مختلفة الأنواع والتي قدرت بـ 3147430 دج.

على إثرها تم إنجاز ملف قضائي بخصوص ممارسة نشاط تجاري قار دون قيد في السجل التجاري مع عدم الفوترة و قدم بموجبه أمام نيابة محكمة سوق أهراس أين أحيل على جلسة المثول الفوري ليصدر في حقه حكم يقضي بدفع غرامة مالية.