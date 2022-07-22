حجز 128 ورقة نقدية مزوّرة فئة 2000 دينار في برج بوعريريج!

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية برج بوعريريج، من توقيف شخصين أعمارهما 33 و 44 سنة، بتهمة حيازة وترويج أوراق نقدية مزورة وطرحها للتداول ذات سعر قانوني داخل إقليم التراب الوطني.

وتمت العملية إثر معلومات مؤكدة إلى المصلحة، مفادها قيام شخص يبلغ من العمر 33 سنة بترويج أوراق نقدية مزورة وطرحها للتداول، مستغلا في ذلك مسكنه العائلي.

على الفور تم وضع خطة محكمة للإيقاع به، مع استصدار إذن من طرف النيابة المختصة بغية تفتيش منزله، والذي كان إيجابيا، أين تم ضبط داخل ذات المسكن مبلغ 256.000 دج مشكلا من 128 ورقة نقدية فئة 2000 دج، يشتبه في صحتها.

ومواصلة للتحريات الشرطية تبين أن هذا الأخير يقوم بأفعاله الإجرامية رفقة شخص آخر، يبلغ من العمر 44 سنة، ينحدر من ولاية مجاورة.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهما، تم تقديمهما أمام الجهات المختصة.