حجز 13 ألف كبسولة مهلوسة في الجلفة

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بقطارة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالجلفة من حجز 13500 كبسولة مهلوسة من نوع بريغبالين 300 ملغ.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم ضبط الممنوعات، بعد تفتيش سيارة سياحية في حاجز ميداني. كما تم توقيف شخصين وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

وتكرس العملية يقظة وجاهزية أعوان الجمارك وتجندهم الدائم في مكافحة تهريب والإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.