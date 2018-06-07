حجز 13 طن من المواد الغذائية الفاسدة خلال عشرين يوما بالعاصمة

حجز أعوان الرقابة ومكافحة الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر، أكثر من 13 طن من المواد الغذائية الفاسدة عبر مختلف المحلات التجارية.

وقال دهار العياشي ممثل مدير التجارة، أن المحجوزات تدخل في إطار عمل أعوان الرقابة ومكافحة الغش خلال 20 يوما من شهر رمضان .

وأشار أن نحو 13.5 طن من المواد الإستهلاكية غالبيتها من اللحوم الحمراء والبيضاء والتي تبين أنها غير صالحة للإستهلاك.

وأضاف أن عمل الأعوان خلال الفترة المشار إليها خاصة في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش ومدى مطابقة الممارسات التجارية للقوانين.

المنظمة للقطاع أسفر عن تحرير 4379 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين.

فيما بلغ عدد عمليات المراقبة قرابة 14 ألف تدخل عبر محلات البيع بالتجزئة و الجملة.

كما صدر 181 اقتراح غلق للمحلات في نفس الفترة بعدم ارتكب أصحابها مخالفات للقوانين المنظمة للعملية التجارية.

وذكر المصدر، أن قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع بلغت أزيد من 75 مليون دينار.

في حين بلغت القيمة المالية الجزافية للمحجوزات أكثر من 3 ملايين دينار، وتجاوزت قيمة الأرباح غير الشرعية المرفوعة من قبل أعوان مديرية التجارة 740 ألف دينار.