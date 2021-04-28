حجز 13 قنطار “زطلة” حاولت مجموعات إجرامية إدخالها عبر المغرب

تمكنت مفارز مشتركة للجيش، من توقيف 25 تاجر مخدرات، وحجز 13 قنطارا و55 كلغ من المخدرات، خلال الفترة الممتدة بين 21 و27 أفريل.

وحسب الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع الوطني، فقد حاولت مجموعات إجرامية، إدخال هذه الكمية المعتبرة من المخدرات، عبر الحدود مع المغرب.

وفي هذا الصدد، أوقفت مفارز للجيش ومصالح الدرك وحراس الحدود خلال عمليات متفرقة بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 15 تاجر مخدرات.

وضبطت ذات المصالح، 7 قناطير و47 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين تم توقيف تاجري مخدرات بحوزتهما 6 قناطير من نفس المادة بإقليم الناحية العسكرية الرابعة.

كما تم توقيف 8 تجار مخدرات آخرين، عبر نواحي عسكرية أخرى، وحجز 8 كيلوغرام من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى 17770 قرص مهلوس، حسب ذات البيان.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 170 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت.

وحجزت ذات المفارز، 25 مركبة و147 مولدا كهربائيا و52 مطرقة ضغط ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 459 كيس من خليط خام الذهب والحجارة و174 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

بينما تم توقيف 9 أشخاص وضبط 10 بنادق صيد و53,5 قنطار من مادة التبغ و442 هاتف ذكي، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من بشار وأدرار والوادي وسطيف وأم البواقي.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ19037 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار.

وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ53 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت وعنابة والطارف.

فيما تم توقيف 187 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وإن صالح وبرج باجي مختار وأدرار.