حجز 1300 وحدة خمر في سكيكدة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين قشرة في سكيكدة من حجز 1300 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

وتعود حيثيات إلى تلقي الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية عين قشرة غربي ولاية سكيكدة، لمعلومات مفادها وجود مركبة معبئة بالمشروبات الكحولية دون رخصة.

وعليه تم تكثيف عملية البحث والتحري من طرف الأفواج العملياتية التي تمكنت من تحديد مسار المركبة. ووضع خطة أمنية محكمة وإقامة نقاط أمنية عبر كامل المسالك التي من المحتمل عبورها من طرف المركبة محل الشبهة.

وهو ما مكن الأفواج العملياتية من رصد تحركات المركبة التي كان على متنها شخصين واللذان حاولا الفرار والتخلص من المشروبات الكحولية بمجرد رؤيتهم لقوات الشرطة.

لتتمكن الأخيرة من توقيف المشتبه بهما وحجز كمية من المشروبات الكحولية والمقدرة بـ1300 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام. بالإضافة إلى قارورة غاز مسيل للدموع تم ضبطها بحوزة المشتبه بهما.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهما تم تقديمهما أمام النيابة المختصة. وتم متابعة المتهمين بخصوص حيازة ونقل المشروبات الكحولية بغرض البيع بدون رخصة وحمل سلاح أبيض محضور.