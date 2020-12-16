حجز 131 طن من الأسماك المجمدة الفاسدة كانت موجهة للتسويق بميناء وهران

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
حجز 131 طن من الأسماك المجمدة الفاسدة كانت موجهة للتسويق بميناء وهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من المفتشية البيطرية للحدود، من احباط محاولة تسويق كمية معتبرة من الأسماك المستوردة من إحدى البلدان الأوروبية تبين انها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك البشري.

العملية التي تم تنفيذها في اطار تحقيقات المفتشية البيطرية للحدود، تمت بعد قيام ذات العناصر على تفتيش ومراقبة حمولات من الأسماك المجمدة المستوردة من اوروبا عبر ميناء وهران.

اسفرت العملية عن حجز ما كميته 131 طنا من الأسماك المجمدة، كانت موجهة للتسويق والإستهلاك البشري والتحريات وللتحقيقات لاتزال متواصلة للوقوف على ملابسات عملية الّإستيراد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=935702

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com