حجز 131 طن من الأسماك المجمدة الفاسدة كانت موجهة للتسويق بميناء وهران

تمكنت عناصر من المفتشية البيطرية للحدود، من احباط محاولة تسويق كمية معتبرة من الأسماك المستوردة من إحدى البلدان الأوروبية تبين انها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك البشري.

العملية التي تم تنفيذها في اطار تحقيقات المفتشية البيطرية للحدود، تمت بعد قيام ذات العناصر على تفتيش ومراقبة حمولات من الأسماك المجمدة المستوردة من اوروبا عبر ميناء وهران.

اسفرت العملية عن حجز ما كميته 131 طنا من الأسماك المجمدة، كانت موجهة للتسويق والإستهلاك البشري والتحريات وللتحقيقات لاتزال متواصلة للوقوف على ملابسات عملية الّإستيراد.